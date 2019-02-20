«Люди должны видеть, за что они платят немалые деньги»: Путин высказался о мусорной реформе

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заострил внимание на ситуации с переработкой и утилизацией твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Путин отметил, что нужно сформировать цивилизованную систему обращения.

«Мусорными проблемами раньше вообще не занимались. Полигоны превратились в настоящие горы хлама рядом с жилыми кварталами. Как вы помните, эти вопросы поднимались на моей "Прямой линии". Как давали разрешение на создание таких полигонов? Нужно было думать об этом», — заявил глава государства.

По его словам, в ситуации с ТКО нельзя ограничиваться повышением стоимости утилизации.

«Люди должны видеть, за что они платят немалые деньги», — подчеркнул Путин.

По его словам, за ближайшие два года должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных свалок вблизи городов, а в последующее время — все остальные.

Президент также поручил Минприроды провести ревизию заповедных территорий, поставить их на кадастровый учёт, искоренить на этих землях капитальное строительство и вырубку, разрешить только экологический туризм.