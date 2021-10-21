​​​​​​​«Любой бизнес рассчитывает только на себя». Предприниматели Нижнего Тагила — о том, как они планируют пережить нерабочую неделю  

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому неделя с 30 октября по 7 ноября будет нерабочей. Пока информации по поводу того, как будут работать различные сферы бизнеса в эти дни, нет. В ожидании конкретики настроение у предпринимателей не радужное. Кто-то до сих пор не оправился от локдауна прошлого года, кто-то научился работать на удалёнке, но всё равно просчитывает возможные убытки от потери клиентов. Журналист АН «Между строк» Екатерина Баранова поговорила с бизнесменами Нижнего Тагила о том, чего они ждут от грядущего локдауна и на какую поддержку государства рассчитывают.

Алексей Кузнецов, директор рекламного агентства «Медиа Микс»: «Не нужно иметь экономического образования, чтобы посчитать эффект от принятых мер для бизнеса. Берём календарный месяц и просто вычитаем из планируемого дохода ¼, при этом расходную часть оставляем в полном объёме… Деятельность нашей компании проектная. Мы не можем останавливать производство. Поэтому все вспомогательные бизнес-процессы задолго до пандемии у нас были переведены в онлайн и решаются из любой точки мира, подключённой к интернету. Поддержки ни от кого не ждём. В прошлый локдаун наша отрасль не попала в список пострадавших от пандемии. В этот раз рассчитываем, как и прежде, сами на себя».

Ольга Леманова, создательница магазина женской одежды Balaka: «Я вообще спокойна. Скажут закрыться — закроемся, перейдём на доставку. Пока вообще без паники: всё спокойно, работы много. Одеваться всем к зиме надо, поэтому в любом случае мы придумаем, как работать».

Анатолий Толстов, директор компании «Антолл»: «Я думаю, введение нерабочих дней не решит проблему уменьшения заболеваемости коронавирусом в России. Если в прошлый раз эта мера была принята в мае, когда большинство россиян уехали на дачи и там самоизолировались, то в этот раз наш народ не сможет сидеть дома, все будут ходить в гости, собираться вместе, общаться. Мои компании, например “Антолл”, будут работать, так как мы обеспечиваем спецодеждой и другими необходимыми товарами заводы и предприятия, работающие в непрерывном цикле. В некоторых компаниях придётся временно приостановить работу. В прошлом году мне очень помогли безвозвратные займы и займы на зарплату сотрудникам. Три мои компании попали в перечень организаций, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, и помощь оказалась как нельзя вовремя. С другой стороны, не все получили эти деньги. У меня есть друзья, у которых бизнес пострадал, но когда они обратились в банк за поддержкой, оказалось, что деньги, выделяемые по этой программе, уже закончились. Если в этом году государство опять сможет финансово помочь предпринимателям, это будет очень кстати, потому что мне всё ещё непонятно, как можно объявлять нерабочие дни с сохранением заработной платы. Пусть тогда правительство компенсирует эти потери хотя бы программами по льготным кредитам и налоговыми каникулами».

Павел Безбородов, директор фитнес-клуба «Халк»: «Анонсированная мера поддержки в виде грантов компаниям пострадавших отраслей будет, безусловно, полезной и востребованной. Нам будет достаточно этого гранта для компенсации потерь от “выходной недели”, но не более. Поддержку в виде кредита я не понимаю совсем, так как по условиям программы возврат кредита нужно осуществить всего за полгода и платежи получаются очень большими. Более эффективной мерой, как показал прошлогодний опыт, был безвозвратный кредит на условиях сохранения штата. Эта мера поддержки позволила нам сохранить штат сотрудников и привлечь новых, продолжить развитие компании».

Владимир Вахрутдинов, руководитель салона красоты «Хамелеон»: «Каких-либо объяснений по поводу нерабочих дней для отраслей, которые будут работать и которые не будут, на данный момент нет. Как и все, ждём информацию. Мне кажется, эта история в основном касается бюджетников, бизнес всё-таки будет работать, а иначе как? Стоять неделю без работы — это огромный удар по любому бизнесу. Не исключаю, что власти объявят локальный локдаун по отдельным сферам. Вряд ли это коснётся общепита, ведь для них даже QR-коды не ввели. Если же нас закроют, мы будем очень рассчитывать хотя бы на ту же выплату МРОТ нашим сотрудникам. Хотя, если честно, любой бизнес рассчитывает только на себя и в последнюю очередь — на государство. Было бы отлично, если бы наши власти доступно объяснили людям механизм действия вакцин, как они работают. Хотелось бы, чтобы людей не запугивали путём запретов и угроз. Тогда они удостоверятся в том, что вакцина безопасна, что она поможет нам защититься от негативных последствий инфекции, и начнут прививаться».

Антон Нургалеев, владелец бара «Гора»: «У каждого предпринимателя разные статьи расходов. Зарплата сотрудников — не единственная. Да, выплата компаниям МРОТ на зарплаты частично решит вопрос. Налоговые и арендные каникулы тоже очень хорошая мера поддержки, но тогда страдает арендодатель и ему тоже нужна какая-то помощь государства. Здоровье людей, безусловно, главная ценность, но в уважающем своих граждан государстве поддержка должна быть адекватной на каждом уровне. Прошлый год и локдаун показали, что “наверху” нет чёткой программы поддержки в условиях пандемии для предпринимателей. А ещё последние годы показали, что малому бизнесу без государственной поддержки всё труднее выживать в российских условиях».

Иван Ураков, создатель бренда одежды Kanoa: «Мне не интересно, что президент делает нерабочую неделю. Люди будут неделю отдыхать, а где я возьму деньги, чтобы выплатить им зарплату, если они не будут производить продукцию? Если государство вводит такую меру, то оно должно взять на себя эту нагрузку отдыха работников как минимум. У меня люди работают на сдельной оплате, они сами против такого отдыха. В их же интересах выйти поработать и получить зарплату. Я никого принуждать, конечно, не буду, но я сам знаю позицию моих работников. И третий момент. Наш бизнес от локдауна только выиграет. Прошлогодние нерабочие недели показали, что онлайн-продажи выросли: люди не могли ходить по магазинам и начали покупать в интернете. Я думаю, что мы только выиграем от этого».

Гулия Заболотная, собственница цветочного салона «Дивная роза»: «Мы обязательно работать будем, у нас малый бизнес, сфера услуг. Никто рождение детей, юбилеи, а также похороны не отменял. Люди к нам идут в любые дни. Я понимаю, что пандемия, но вирус бушует уже два года, и он теперь навсегда с нами. Но мы же из-за гриппа не закрываемся, а там тоже есть смертельные случаи. Как показала практика прошлого года, эта мера ничего не даёт. Наоборот, в эти нерабочие недели люди начинают активно пить, отдыхать, общаться, заражать друг друга. Отношусь к этим выходным крайне отрицательно. Думаю, радуются этим выходным разве что магазины “Красное и белое”. Насчёт поддержки бизнеса. В том году была помощь в виде выплат зарплаты продавцам и сотрудникам, за что большое спасибо. Но, думаю, сейчас такого уже не будет».