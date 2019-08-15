Любовь Соболь прекратила голодовку

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь заявила в Facebook, что решила прекратить голодовку. Она объяснила, что сделала это по просьбе матери Алексея Миняйло — волонтера её штаба, который проходит обвиняемым по делу о «массовых беспорядках».

«Алексей держит её [голодовку] в солидарность со мной с позднего вечера 13 июля. Со дня, когда рабочая комиссия избиркома 43-го округа в Мосгордуму вынесла решение об отказе мне в допуске на выборы. До своего задержания он держал её вместе со мной в Центре сбора подписей. Теперь он в СИЗО. Без возможности получать качественную медицинскую помощь», — написала Соболь.

Она отметила, что 27 июля Миняйло большую часть времени провёл рядом с Хорошевским судом, где рассматривали административное дело против неё, и хотел выступить свидетелем в её защиту.

Вечером 13 июля Любовь Соболь объявила голодовку после того, как Окружная избирательная комиссия нашла брак в подписях, которые она собрала за своё выдвижение в Мосгордуму. Она назвала это политическим решением.

Алексей Миняйло — один из фигурантов дела о «массовых беспорядках», которое завёл Следственный комитет после несогласованной акции 27 июля в центре Москвы. Всего по нему проходят 14 человек, 13 из них находятся в СИЗО.