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Любители искусства смогут побывать в гостях у известных художников благодаря первой Квартирале в Нижнем Тагиле 

18.04.2022 12:35
Любители искусства смогут побывать в гостях у известных художников благодаря первой Квартирале в Нижнем Тагиле 

Этой весной Нижний Тагил впервые станет площадкой 2-й Уральской квартирале (16+). Любой желающий сможет попасть в гости к известным художникам и пообщаться с ними в неформальной обстановке. Организатор Квартирале в Нижнем Тагиле Анна Киященко, исследовательница тагильского искусства, рассказала «Афише МС» об участниках и программе предстоящего события. 

Уральская квартирале — это такая камерная биеннале, площадками которой становятся мастерские и квартиры художников. Первая квартирале состоялась в Екатеринбурге осенью 2020 года. В этом году основная программа охватит 21 пространство и будет длиться пять дней. Впервые необычное событие пройдёт и в нашем городе. 

«Я давно работаю с творческими людьми, хожу к ним в мастерские и домой, люблю тагильское искусство и привыкла воспринимать его без отрыва от личностей. В музеях с белыми стенами, без голосов художников и художниц мне теперь довольно скучно. И я понимаю, насколько неточно и поверхностно можно судить о них, не общаясь лично, не слушая истории от и до. Так было у меня, например, с Женей Комухиным. Я чувствовала отторжение к тому, что он делает, но летом во время подготовки выставки "Тагильская школа. Художники и явления" мы с её куратором Сашей Закировым сходили к Жене в гости, я послушала о том, как он работает, как мыслит, узнала много нового, поняла и приняла его. Хочу, чтобы и другие испытали то же самое. Общение с творческими людьми очень вдохновляет и придаёт силы», — говорит организатор квартирале в Нижнем Тагиле Анна Киященко. 

Мероприятия Квартирале в Нижнем Тагиле запланированы на 30 апреля, 1, 7 и 8 мая. Её участниками станут молодые художники, кураторы и мэтры тагильского искусства. Список авторов ещё не окончательный, художники могут присылать свои заявки Анне Киященко в личные сообщения

Так, в рамках Квартирале известная художница Алиса Горшенина проведёт экскурсию по своей квартире, покажет собственные работы разных лет: графику, живопись, текстильные скульптуры, костюмы и маски. Ещё Алиса расскажет о важности своей квартиры для художественного процесса, о ремонте и жизни её обитателей — котов и комнатных растений. 

Член союза художников РФ Николай Грачиков проведёт экскурсию по своей мастерской, которую раньше занимал тагильский классик Евгений Вагин. Грачиков покажет собственные графические и живописные работы, а также произведения монументалиста Алексея Константинова, живописцев и графиков Вилена Мухаркина, Петра Бортнова, Натальи Бортновой, Владимира Наседкина, Евгения Вагина.

Галерист и художник Евгений Комухин проведёт зрителей по созданному им в 2021 году своему дому-музею. Гостей ждёт экскурсия «Захватывающее путешествие в голову трёх» (16+), во время которой они познакомятся с творчеством Велимира Бухарова, Вити Повезло, Алисы Горшениной, Ксении Лариной, Людмилы Калиниченко, Егора Майера и фотографов из разных стран. 

Старший научный сотрудник Нижнетагильского музея изобразительных искусств Ксения Баданина покажет гостям свою коллекцию печатной и оригинальной графики тагильских художников: Светланы Бакшаевой, Валерия Хасанова, Владимира Истомина и участников проекта «Банкомарт». Также гости увидят работы скульптора Максима Нуштаева и мастера по обработке стекла Натальи Наумовой, сувенирные подносы тагильских художников, украшения керамиста Елены Прошко, Алисы Горшениной, Александра Черепанова, Николая Дудина, Златы Насыровой, объекты из цеха сортового стекла НТМК, где в конце 80-х — начале 90-х работал папа Ксении Геннадий Баданин. 

Любой желающий сможет задать вопросы Ксении Лариной, Лене Беловой, Александру Черепанову, Анне Киященко и художникам, работающим под псевдонимами Меня зовут Саша, ЯПЁС и создателям пространства Oliva Plants. 

Вход на все площадки будет проводиться по предварительной регистрации, которая стартует 25 апреля. Организаторы обещают построить расписание так, чтобы зрители смогли посетить как можно больше локаций. 

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