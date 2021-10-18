«Мне хочется жить интересно». Галерист Евгений Комухин открывает в Нижнем Тагиле дом-музей имени себя 

Галерист и художник Евгений Комухин ушёл из Центральной городской библиотеки, где работал шесть лет и создал галерею современного искусства Space Place. Теперь Женя планирует больше заниматься творчеством и развивать новые галереи, а также открыть в своей квартире дом-музей.

Евгений Комухин изучал PR в НТГСПА. После окончания вуза в 2013 году переехал в Санкт-Петербург, где работал в рекламном агентстве и занимался творчеством. В 2014 году тагильчанин вернулся в родной город и устроился работать библиотекарем. В Центральной городской библиотеке он создал галерею Space Place, которая в феврале этого года отметила шестилетие.

Во время пандемии, когда библиотека и культурный центр «Дом Окуджавы», где находилась галерея «Угол», были закрыты для посетителей, Женя открыл новое выставочное пространство «Полярный куб» в своей мастерской на проспекте Строителей, 4.

«Поскольку нельзя было проводить массовые мероприятия, я сделал такую закрытую галерею, попасть в которую можно было по записи через Instagram. Это создало ореол загадочности. Сарафанное радио стало работать, люди стали приходить. В “Полярном кубе” у нас нет классического вернисажа, но трафик при этом хороший. Посетить галерею можно даже ночью, бывали случаи, когда мы открывали её двери и в полночь. Я понял, что, когда люди приходят на массовое открытие выставки, им страшно задать вопрос. А когда они приходят в галерею по одному или по двое, они чувствуют себя свободнее, они больше хотят разобраться в проекте. Получается активная коммуникация», — говорит Женя.

В «Полярном кубе» состоялось уже около 20 выставок художников из разных уголков Земли. Вход в галерею всегда бесплатный. А вот ещё один смелый выставочный проект Евгений планирует монетизировать. Он хочет создать в своей квартире дом-музей Евгения Комухина.

«У меня дома на стенах много работ разных художников, но большая часть коллекции — моё творчество. Друзья, приходя в гости, постоянно говорили, что у меня они чувствуют себя как в музее. Мне показалось это хорошей идеей. Фонд галереи — это мои работы, работы моих друзей и снимки фотографов, которые выставлялись в разных галереях конгломерата Space Place. Всего у меня пока около тысячи произведений, но я планирую пополнять коллекцию», — рассказывает художник.

Попасть в дом-музей Евгения Комухина можно, оставив заявку в Instagram галереи Space Place. Вход составит 500 рублей. За эти деньги гости смогут послушать авторскую экскурсию, познакомиться с картинами и фотографиями разных авторов, увидеть раннее живописное творчество известной тагильской художницы Алисы Горшениной. А ещё посетители дома-музея смогут пообщаться с его четвероногим обитателем — очаровательным юным котом Космосом.

«Мне интересно развивать город, я здесь живу, поэтому прежде всего я делаю эти проекты для себя. Мне хочется жить интересно, чтобы жизнь в Нижнем Тагиле не отличалась от жизни в культурной столице. Каждый день я наполнен новыми идеями, новыми выставками, общением с людьми. Дом-музей Комухина — это эксперимент. Не могу сказать, получится что-то из этого или нет. Если попадётся какой-нибудь неприятный посетитель, я, может быть, на следующий день откажусь от этой идеи и закрою дом-музей. Но по своему опыту могу сказать, что в галереи приходят люди, которым интересно искусство. Тебе не нравится искусство и при этом ещё нужно заплатить за то, что тебе не нравится, — не думаю, что такие люди сюда придут. Но в любом случае я буду видеть, кто оставляет заявки на посещение, и сам могу решить, приглашать этого человека или нет. Я же не государственный, а частный музей», — заключает Женя.

По словам Евгения Комухина, теперь, когда ему не нужно каждый день ходить на работу, у него появилось много свободного времени для творчества. Молодой человек уже несколько лет занимается искусством и успешно продаёт свои работы. Женя принимает участие в выставках: так, в этом году его произведения можно было увидеть на выставке «Тагильское искусство» (12+) на Уральской индустриальной биеннале современного искусства в Нижнем Тагиле.