Лучшей волейболисткой чемпионата России стала Ксения Парубец из «Уралочки-НТМК»

Лучшим волейболистом регулярного сезона женского чемпионата России признана нападающая «Уралочки-НТМК» Ксения Парубец. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе клуба. Парубец была выбрана болельщиками за высокий уровень игры на протяжении всего чемпионата. Она опередила в голосовании диагональную московского «Динамо» Наталию Гончарову и блокирующую казанского «Динамо» Ирину Королёву. Лучшим игроком регулярного сезона мужского ЧР по волейболу болельщики признали диагонального казанского «Зенита» Максима Михайлова.

Напомним, «Уралочка» завершила чемпионат на четвёртом месте, она одержала 16 побед и набрала 47 очков. Сегодня в 19:00 в Екатеринбурге пройдёт первый матч серии плей-офф. «Уралочке-НТМК» предстоит бороться с подмосковной командой «Заречье-Одинцово».