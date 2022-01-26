«Ломаем голову». Мэрия Нижнего Тагила не знает, что делать с разрушающимся «Современником» 

Судьба КДК «Современник» на проспекте Ленина, 25 не решена до сих пор. По словам мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, здание находится в неудовлетворительном состоянии и денег на его ремонт у муниципалитета нет.

«Мы обращались к предпринимателям, предлагали совместно что-то сделать, но все хотят построить новый торговый центр. Я категорически против строительства ТЦ, их в городе сегодня хватает. Городу нужен хороший киноконцертный зал, но стоимость проекта на сегодняшний день экономически не окупаема. Речь идёт о вложениях даже не в сотни миллионов рублей, с учётом покупки качественной аппаратуры речь идёт о миллиарде. Как? За счёт чего это делать? Мы сегодня, честно говоря, голову ломаем, как с этим зданием быть. Сносить его не хотелось бы», — рассказал Владислав Пинаев на сегодняшней пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста АН «Между строк».

О реконструкции «Современника» чиновники говорят на протяжении 10 лет. Здание советского кинотеатра находится в самом центре города, но уже давно не эксплуатируется.

В 2012 году тогдашний мэр Валентина Исаева одобрила передачу кинотеатра «Современник» в собственность компании ООО «Современник» на правах учредительного взноса со стороны муниципалитета. Доля города в уставном капитале частной фирмы составила лишь 24% с заявленной номинальной стоимостью 5 432 203 рубля 39 копеек. Депутаты Нижнетагильской гордумы сочли сделку незаконной, заявив, что балансовая стоимость здания в 10 раз больше. Позже резкой критике совершённую сделку подверг следующий мэр Сергей Носов.

Сегодня «Современник» принадлежит мэрии (49%) и физлицу Надежде Мансуровой (51%), которая приобрела долю у АО «УБТ-Уралвагонзавод» в 2021 году.

Разговоры о возможной реконструкции КДК ходили с 2015 года, когда главой Нижнего Тагила был Сергей Носов. Предполагалось, что основным инвестором ремонта здания выступят структуры УВЗ. В 2016 году мэрия собралась продать долю, однако делать этого не стала, чтобы сохранить за собой возможность следить за ходом обновления «Современника».