«Уралвагонзавод» продал частному лицу долю в «Современнике»

Компания «Ростеха» «РТ-Капитал», занимающаяся проблемными и непрофильными активами холдинга, подвела итоги аукциона по продаже доли «Уралвагонзавода» в тагильском концертно-демонстрационном комплексе «Современник», пишет v-tagile.ru.

На торги заявился один участник — физическое лицо Мансурова Надежда Руслановна из Верхнего Тагила. В течение двух недель с ней заключат договор купли-продажи по цене отсечения, равной 14,7 млн рублей.

«УБТ-Уралвагонзавод» выставило на продажу свою долю в юрлице, основным активом которого является одноимённый концертно-демонстрационный комплекс в центре Нижнего Тагила, 3 сентября. УВЗ принадлежит 51,5% уставного капитала «Современника», начальная цена объявленного аукциона составляла 19,6 млн рублей. Оставшаяся доля (48,5%) в ООО «Современник» принадлежит Нижнему Тагилу в лице МКУ «Управление муниципальным имуществом».

По данным издания, КДК «Современник» убыточен: в 2020 году он заработал 20 тысяч рублей и в то же время зафиксировал убытки в 1 млн рублей. У предприятия были планы по строительству нового здания комплекса для организации концертов и других культурно-массовых мероприятий на современном уровне, однако сейчас в корпорации «Ростех», куда входит «УБТ-Уралвагонзавод», решили избавиться от убыточного актива.

Повторно на продажу было выставлено ООО «УБТ-Отель» (100%-я доля принадлежит АО «НПК "Уралвагонзавод"»), основным активом которого является единственный в Нижнем Тагиле четырёхзвёздочный отель Demidov Plaza.