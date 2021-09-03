«Уралвагонзавод» продаст концертный комплекс «Современник»

«УБТ-Уралвагонзавод» выставил на продажу свою долю в тагильском концертно-демонстрационном комплексе «Современник», пишет издание Vtagile.ru.

Оборонному предприятию принадлежит 51,5 % уставного капитала учреждения, второй собственник — администрация Нижнего Тагила.

По данным издания, КДК «Современник» убыточен: в 2020 году он заработал 20 тысяч рублей и в то же время зафиксировал убытки в 1 млн рублей. У предприятия были планы по строительству нового здания комплекса для организации концертов и других культурно-массовых мероприятий на современном уровне, однако сейчас в корпорации «Ростех», куда входит «УБТ-Уралвагонзавод», решили избавиться от убыточного актива. Итоги торгов будут подведены в конце октября.