Линия механической обработки колёс нового завода ЕВРАЗа в «Титановой долине» готова на 70 процентов

Компания «Аллегро», созданная ЕВРАЗом и промышленной группой «Рейл Сервис», продолжает строительство завода по производству железнодорожных колёс в особой экономической зоне «Титановая долина» в Верхней Салде. Уже завершено строительство административно-бытового комплекса для сотрудников, в котором будут располагаться столовая, медпункт, душевые и кабинеты инженерно-технических работников. Также ведётся подготовка к установке технологического оборудования.

Как сообщает пресс-служба ЕВРАЗа, сегодня на 70% выполнен монтаж станков на линии механической обработки колёс. На 50% установлены агрегаты на линии выходного контроля и транспортная система. Завершается монтаж кранового оборудования и систем управления межоперационного склада. На постройку современного завода ЕВРАЗ и «Рейл Сервис» выделят около 16 млрд рублей.

Производство будет отличаться высоким уровнем автоматизации и будет выпускать не менее 200 тысяч колёс в год с возможностью увеличения до 300 тысяч. Для жителей Верхней Салды будет создано более 440 новых рабочих мест.

«В первую очередь мы создали комфортные условия для работников. Сегодня 253 человека уже приняты в штат “Аллегро”, они проходят стажировку в колёсобандажном цехе ЕВРАЗ НТМК», — рассказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.