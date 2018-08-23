Лидер нижнетагильского отделения «Партии роста» Евгений Рохлин вновь поборется за кресло главы города

Председатель нижнетагильского отделения «Партии роста» предприниматель Евгений Рохлин подал необходимый пакет документов в аппарат местной гордумы для участия в конкурсе по выборам мэра. Заявление от Рохлина как от кандидата на должность главы города было получено вчера, рассказал АН «Между строк» руководитель аппарата НТГД Валерий Зябочкин. Год назад бизнесмен уже участвовал в выборах мэра. Тогда он набрал 1,03%, или 1383 голоса избирателей.

Евгений Рохлин родился 29 декабря 1973 года в Нижнем Тагиле. Окончил тагильский пединститут по специальности «Учитель технологии и предпринимательства». Занимается бизнесом с 1989 года. Работал в крупных компаниях на руководящих должностях, конкурсным управляющим. Большое внимание уделяет благотворительности, увлекается собаководством.

Сегодня списком и процедурой подачи документов в конкурсную комиссию по выборам главы Нижнего Тагила интересовался также военный пенсионер Александр Усольцев. В 2016 году он безуспешно участвовал в праймериз «Единой России» по выборам депутатов Госдумы РФ.

Напомним, вместе с Рохлиным на пост мэра претендуют уже пять человек. Это врип главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев, сотрудник «Адвокатской конторы № 1» Юрий Черных, общественник Илья Коровин, известный интернет-пользователям под ником Илiя Тагильчанинъ, а также учитель гимназии № 18, руководитель Сообщества молодых педагогов Нижнего Тагила Данил Кукутин.