Лидер Монархической партии Антон Баков отказался от участия в выборах

Бизнесмен и глава Монархической партии Антон Баков заявил, что не примет участия в выборах президента в 2018 году и снимает свою кандидатуру, так как имеет двойное гражданство, пишет ТАСС.

«Я вынужден снять свою кандидатуру, так как имею гражданство Гамбии. Это не позволяет мне участвовать в выборах», — сказал он, добавив, что консультировался по этому вопросу с юристами.

По словам Бакова, он подпишет документы о снятии своей кандидатуры во время онлайн-конференции с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) в присутствии её председателя Эллы Памфиловой и председателя избиркома Свердловской области Валерия Чайникова.

«Я благодарен ЦИК за профессиональную работу. У меня приняли документы за 48 минут, а счёт открыли за 20 минут», — отметил он.

Баков сказал, что поддерживает кандидата в президенты России от Партии добрых дел Екатерину Гордон и симпатизирует кандидату от партии «Альянс зелёных» Эльвире Агурбаш.

Монархическая партия выдвинула Антона Бакова кандидатом в президенты России 23 декабря 2017 года. Партия России была зарегистрирована в 2012 году, её целью заявлено «возрождение Великой России и создание сильной централизованной власти, действующей в интересах страны и народа».

Баков был депутатом Госдумы IV созыва, неоднократно избирался депутатом Свердловской областной думы. Он участвовал в выборах мэра Екатеринбурга в 1995 году и губернатора Свердловской области в 2003 году. Оба раза занял второе место.