Лейтмотивом юбилейной промышленной выставки ИННОПРОМ стала тема образования и реализации разных подходов к его развитию. Об этом АН «Между строк» рассказал председатель комитета по соцполитике в Свердловском Заксобрании Вячеслав Погудин.

«Несмотря на цифровизацию, переход на более современный уровень, я имею ввиду четвёртую промышленную революцию, главнымсейчас в мире всё же остаётся человек. У представителей стран могут быть разные подходы к самому алгоритму развития образования. Но все едины в том, что образование сегодня является ключевым. Поэтому на всех площадках мероприятий, в которых я принимал участие позавчера, вчера и сегодня, через слово звучало“образование”, “образование”. Нужно готовить наших детей так, чтобы они с первого дня работы могли включиться в производственный процесс. А у нас и в других странах молодым специалистам, когда они приходят на производство, или в сферу экономики, например, требуется адаптационный период, стажировка, 2-3 года нужно для того, чтобы они уже могли самостоятельно выполнять определённую работу», – сказал Погудин.

Погудин подчеркнул необходимость изменения системы образования в Свердловской области и в целом в России, а также важность полной переподготовки педагогов.

Председатель комитета по соцполитике ЗакСО отметил, что в этом году на ИННОПРОМе организована насыщенная деловая программа, в рамках которой можно получить информацию, которую трудно найти в учебниках или интернете. Больше всего Погудину на юбилейной выставке понравились стенды УГМК и «Ростеха».

Сегодня, напомним, ИННОПРОМ посетил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он оценил стенды ЕВРАЗа, Уральского оптико-механического завода и УВЗ.

«Я в большей степени обращаю внимание на те новинки, которые представлены теми организациями, предприятиями, которые уже работают на территории города. Смотрю, что можно внедрить в городе. Хочу отметить, идея поставить в город новые низкопольные трамваи никуда не ушла. Есть понимание и с гендиректором УВЗ Александром Потаповым, и с губернатором Евгением Куйвашевым. Будем надеяться, что удастся добиться выделения нам определённого транша, и инновационные трамваи в Тагиле всё-таки появятся. Будем и дальше обновлять трамвайный парк города», – подчеркнул Пинаев.

Напомним, сейчас в Екатеринбурге проходит юбилейная международная промышленная выставка ИННОПРОМ. Тема мероприятия в этом году — «Цифровое производство: интегрированные решения». Её выбор обусловлен задачами цифровизации экономики. Страной-партнёром ИННОПРОМа выступает Турция.