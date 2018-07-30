Лев Лещенко опроверг слухи о коме Кобзона

Все сообщения СМИ о коме, в которой якобы находится Кобзон, являются враньём и не имеют под собой никаких оснований, заявил телеканалу «Звезда» певец Лев Лещенко. По словам артиста, Иосиф Давыдович находится в сознании и чувствует себя вполне нормально.

«Он чувствует себя абсолютно нормально, он в больнице. Проходит обычное лечение по поводу его заболевания. Пишут, что он в коме, — всё это ерунда. Сегодня разговаривал с женой, она сказала, что всё в порядке, нет никакой вентиляции лёгких и всё это вранье. Он в сознании», — рассказал Лещенко.

Ранее пресс-секретарь Иосифа Кобзона Варвара Виноградова подчеркнула, что изменений в худшую сторону в состоянии здоровья Кобзона не наблюдается.

Напомним, в минувшую субботу РЕН ТВ сообщал о резком ухудшении здоровья народного артиста и депутата Госдумы Иосифа Кобзона. По информации телеканала, он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких и находился в коме. В то же время сестра певца Гелена опровергла сообщения о коме Кобзона.