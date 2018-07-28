Народный артист СССР Иосиф Кобзон впал в кому, сегодня ночью его состояние резко ухудшилось, пишет РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что эстрадный певец подключён к аппарату вспомогательной вентиляции лёгких. С 20 июля он находится в реанимации в отделении нейрохирургии в одном из столичных медучреждений. Накануне источник в Госдуме сообщил, что Кобзон находится в больнице в стабильно тяжёлом состоянии. Собеседник агентства выразил уверенность в том, что народный артист поправится, и уточнил, что Кобзон сейчас проходит курс химиотерапии.

Жена 80-летнего музыканта подчеркнула, что последнее время тот чувствовал себя не очень хорошо.

«Да, ему было неважно, после этого он встал и ходил. Сейчас он действительно в больнице, но это плановое лечение, раз в три месяца. Поэтому ничего сверхъестественного здесь нет. Он жив, всё нормально», — рассказала Нинель.

Серьёзные проблемы со здоровьем у Кобзона начались в 2001 году. В 2004 году у певца выявили онкологию, после чего он перенёс несколько операций.