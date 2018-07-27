В Госдуме сообщили о стабильно тяжёлом состоянии Иосифа Кобзона

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре 80-летний певец Иосиф Кобзон находится в больнице в стабильно тяжёлом состоянии, со ссылкой на источник в Госдуме пишет РИА Новости. Ранее несколько СМИ сообщили о госпитализации депутата.

Собеседник агентства выразил уверенность в том, что Кобзон поправится. Источник уточнил, что Кобзон, у которого в 2005 году диагностировали рак, сейчас проходит курс химиотерапии.

Жена 80-летнего музыканта подчеркнула, что последнее время тот чувствовал себя не очень хорошо.

«Да, ему было неважно, после этого он встал и ходил. Сейчас он действительно в больнице, но это плановое лечение, раз в три месяца. Поэтому ничего сверхъестественного здесь нет. Он жив, всё нормально», — рассказала Нинель.

В июне СМИ уже сообщали о госпитализации певца, речь шла о плановом обследовании. Сам Кобзон комментировать эти сообщения не стал. Его сестра позже рассказала, что ничего серьёзного не было — речь шла лишь о вирусной инфекции.