Сестра Иосифа Кобзона опровергла слухи о коме артиста

Сестра народного артиста СССР и депутата Госдумы Иосифа Кобзона Гелена опровергла информацию о том, что певец впал в кому. По словам родственницы парламентария, он находится в сознании на плановом лечении и даже пьёт кофе.

«С Иосифом Давыдовичем всё хорошо, сидит пьёт кофе с Нелли Михайловной и с медсестрой. Как можно над ним так издеваться и над нашими родственниками? Я сейчас обзванивала всех родственников, потому что они просто в обмороке», — цитирует Гелену Кандель телеканал Russia Today.

Напомним, ранее РЕН ТВ сообщил, что Иосиф Кобзон впал в кому. Также СМИ сообщали, что эстрадный певец подключён к аппарату вспомогательной вентиляции лёгких, а с 20 июля он находится в реанимации в отделении нейрохирургии в одном из столичных медучреждений. До этого источник в Госдуме сообщил, что Кобзон находится в больнице в стабильно тяжёлом состоянии.

Серьёзные проблемы со здоровьем у 80-летнего Кобзона начались в 2001 году. В 2004 году у певца выявили онкологию, после чего он перенёс несколько операций.