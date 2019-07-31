Лесные пожары в Красноярском крае начали тушить с воздуха

Самолёты МЧС начали тушить лесные пожары на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба краевого министерства лесного хозяйства.

Решение использовать для тушения авиацию было принято на совещании главы региона Александра Усса с руководством МЧС России, Рослесхоза и «Авиалесоохраны».

Отмечается, что самолёт Бе-200 трижды слил воду на кромку сложного лесного пожара в Богучанском районе края. Локализацией огня на месте также занимаются наземные группы пожарных.

Ранее со ссылкой на региональное управление МЧС сообщалось, что, по данным на утро среды, в Красноярском крае зафиксированы 111 лесных пожаров на площади 1,07 млн га, их тушат 771 человек и 381 единица техники. В Богучанский район направлены два воздушных судна Бе-200, в готовности ещё один самолёт Бе-200 и вертолёт Ми-8. В Красноярском крае был введён режим ЧС из-за пожаров.

Напомним, ранее губернатор Красноярского края Александр Усс на заседании студенческого дискуссионного клуба «Диалог на равных» на молодёжном форуме «Бирюса-2019» заявил, что лесные пожары — это «обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно».

Сейчас пожарами охвачено почти 3 млн гектаров тайги, спасатели фиксируют 500 очагов пожаров, их площадь увеличивается.