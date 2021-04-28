Лавров заявил о подрыве «генетического кода России» требованиями о благополучии (ВИДЕО)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости ответил либералам, которые беспрерывно критикуют Владимира Путина и российские власти в целом за внутреннюю и внешнюю политику.

Глава МИД подчеркнул, что у таких людей «однобокий взгляд с позиции благополучия», они не понимают нашего генетического кода и забывают о национальной гордости. Лавров сказал, что читает оппозиционные интернет-ресурсы и газеты, где люди выражают свои точки зрения. Одна из основных заключается в том, что, «если бы мы не спорили с Западом, у нас сейчас был бы пармезан и многое другое, чего нам искренне не хватает, а когда закрыли закупку продовольствия, продукты подорожали». По мнению дипломата, это однобокий взгляд «исключительно с позиции благополучия — выбирать между телевизором и холодильником».

«Если они так принципиально воспринимают ценности США, напомню слова величайшего президента США Джона Кеннеди: "Не думай, что твоя страна может сделать для тебя. Думай, что ты можешь сделать для своей страны". Это радикальное отличие от нынешних либеральных взглядов, когда только личное благополучие имеет значение», — отметил министр.

По его словам, «те, кто продвигает такие философские подходы, не то что не понимают нашего генетического кода, они пытаются его всячески подрывать».