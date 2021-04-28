Лавров заявил о подрыве «генетического кода России» требованиями о благополучии (ВИДЕО)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости ответил либералам, которые беспрерывно критикуют Владимира Путина и российские власти в целом за внутреннюю и внешнюю политику.
Глава МИД подчеркнул, что у таких людей «однобокий взгляд с позиции благополучия», они не понимают нашего генетического кода и забывают о национальной гордости. Лавров сказал, что читает оппозиционные интернет-ресурсы и газеты, где люди выражают свои точки зрения. Одна из основных заключается в том, что, «если бы мы не спорили с Западом, у нас сейчас был бы пармезан и многое другое, чего нам искренне не хватает, а когда закрыли закупку продовольствия, продукты подорожали». По мнению дипломата, это однобокий взгляд «исключительно с позиции благополучия — выбирать между телевизором и холодильником».
«Если они так принципиально воспринимают ценности США, напомню слова величайшего президента США Джона Кеннеди: "Не думай, что твоя страна может сделать для тебя. Думай, что ты можешь сделать для своей страны". Это радикальное отличие от нынешних либеральных взглядов, когда только личное благополучие имеет значение», — отметил министр.
По его словам, «те, кто продвигает такие философские подходы, не то что не понимают нашего генетического кода, они пытаются его всячески подрывать».
«Кроме желания жить хорошо, сыто, быть уверенным за своих детей, друзей, родных, всегда в нашей стране чувство национальной гордости играло не меньшую роль во всём том, что мы делали за нашу тысячелетнюю историю. Если для кого-то эти ценности уже не имеют значения, это их выбор. Но убеждён, что подавляющее большинство нашего народа думает иначе», — заключил он.