Квадроцикл, вездеходы и валюта: силовики проверят траты буддистов с горы Качканар, получивших от ЕВРАЗа 26 млн рублей на переезд

Члены буддийской общины «Шедруб Линг» с горы Качканар, которые продолжают конфликт с холдингом ЕВРАЗ, заинтересовали силовые ведомства региона из-за денежных трат после сделки с промышленниками, пишет E1.ru.

Буддисты во главе с основателем монастыря Михаилом Санниковым в 2019 году подписали официальное соглашение с горнодобывающей компанией ЕВРАЗ и заместителем губернатора Сергеем Бидонько, в котором обязались в срок до 1 ноября 2020 года переехать в посёлок Косья у подножия горы, где им при содействии администрации Нижнетуринского городского округа предложили выделить землю для возведения нового храмового комплекса. Понимая, что переезд и стройка — дело затратное, представители холдинга выделили общине 26 миллионов рублей, которые были направлены и получены в оговоренные сроки.

Отмечается, что из перечисленных общине средств к настоящему времени буддисты успели потратить уже 18 миллионов, покупая землю и недвижимости в посёлке Косья — пять земельных участков и два дома, а также строительный вагончик-бытовка.

В то же время в некоторым расходам общины возникли вопросы: в частности, в мае буддисты купили ритуальные предметы на 410 тысяч рублей, позже — дорогой микроавтобус Hyundai H-1, затем — новый грузовик «Урал» за 3,7 миллиона, квадроцикл Baltmotors за 391 тысячу рублей и пару мотовездеходов за 406 и 306 тысяч рублей. Наиболее странной стала покупка иностранной валюты на миллион рублей в августе.

Председатель местной буддийской религиозной организации «Путь Будды» Семен Загородний заявил, что все траты общины прозрачны и происходят в рамках договорённостей.

«Вся техника приобреталась для обустройства монастыря в посёлке Косья и ведения уставной деятельности. Например, грузовик с манипулятором купили для ведения стройки, квадроцикл и мотовездеходы для доставки паломников на гору. Есть договор с благотворительным фондом (куда были перечислены деньги для переезда монастыря), там всё прописано досконально, там очень широкий спектр целевого использования этих средств», — подчеркнул он.

Валюту же, по его словам, буддисты якобы купили, чтобы избежать обесценивания денег на случай падения курса рубля.