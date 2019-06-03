Куйвашев взял под контроль расследование гибели четырёх детей при пожаре в Богдановиче

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взял под личный контроль расследование причин и обстоятельств трагедии в Богдановиче, где накануне во время пожара в квартире жилого дома погибли четыре ребёнка, сообщили в департаменте информполитики региона.

Глава области поручил оказать всю необходимую помощь семье и ещё одному ребёнку, пострадавшему при пожаре.

Пожар произошёл в одной из квартир на пятом этаже девятиэтажного дома на улице Кунавина в Богдановиче. По данным СУ СКР по Свердловской области, родителей четверых детей, которые погибли при пожаре, в момент трагедии не было дома: они оставили мальчиков шести месяцев, двух лет, трёх лет и шести лет со старшей 13-летней сестрой, а сами уехали на соревнования в другой город с ещё одним ребёнком.

Очаг возгорания был на кухне. Во время пожара погиб ещё один человек — 80-летний мужчина из квартиры этажом выше, он отравился продуктами горения.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Сейчас на месте работает усиленная следственная группа.