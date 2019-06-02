Четыре ребёнка погибли при пожаре в Свердловской области

Четверо детей погибли при пожаре в квартире девятиэтажки в Богдановиче. Помещения загорелись сегодня днём на пятом этаже многоквартирного дома по улице Кунавина. Площадь пожара составила 40 кв. м. Спасатели эвакуировали из здания 23 человек. Троих из них вынесли из задымлённого подъезда на руках (женщину-инвалида и двоих детей).

Возгорание в течение 30 минут ликвидировали 19 человек. В сгоревшей квартире были обнаружены тела четырёх детей, их возраст сейчас уточняется. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту «причинения смерти по неосторожности двум и более лицам» (ст. 109 УК РФ).

«Признаков насильственной смерти на телах погибших детей не имеется. Кроме того, в ходе пожара пострадал ещё один ребёнок, которому сейчас оказывается необходимая медпомощь», — сообщили АН «Между строк» в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Сейчас специалисты СКР выясняют все обстоятельства происшедшего. Точные причины смерти детей и возникновения пожара установят при помощи судебных экспертиз.