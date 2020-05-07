Куйвашев: В Нижнем Тагиле были случаи принудительной госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19

Губернатор Свердловской области рассказал в своём Instagram, что в регионе были случаи принудительной госпитализации пациентов, у которых подозревали коронавирусную инфекцию. В частности, он упомянул случай нарушения режима изоляции в Нижнем Тагиле.

«На рассмотрение в Роспотребнадзор поступило три десятка материалов о нарушениях жителями [Свердловской области] режима изоляции. Были у нас случаи, когда принудительно приходилось госпитализировать уральцев, — в Нижнем Тагиле, Тавде, Байкаловском районе», — написал глава региона.

Он добавил, что за время действия указа об особом режиме санитарными врачами было выявлено 200 случаев его нарушений со стороны юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Больше всего их было на севере региона — в Краснотурьинске, Североуральске и Серове.

За время действия масочного режима (введён в регионе с начала мая) было зафиксировано 70 случаев его нарушения сотрудниками различных предприятий.

«Я остаюсь сторонником того, что главным нашим инструментом должно стать разъяснение и убеждение людей, а не штрафные санкции. И такая работа тоже ведётся. Но, конечно, проверки будут продолжаться, злостных нарушителей штрафовать и закрывать, конечно, тоже будут», — резюмировал Куйвашев.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».