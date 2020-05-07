Куйвашев разрешил лечить пациентов с лёгкой формой коронавируса на дому

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил лечить на дому пациентов с лёгкими формами коронавирусной инфекции, со ссылкой на опубликованный региональным штабом текст указа пишет Znak.com.

Согласно документу, с 12 мая жители области с коронавирусом, которые получили постановления санитарных врачей об обязательной изоляции, будут обязаны использовать спецустройства электронного мониторинга — речь идёт о мобильных телефонам с сим-картами, с которых пациенты будут совершать видеозвонки врачам; также с этих телефонов будет вестись мониторинг местонахождения человека по геолокации.

«Часть пациентов с бессимптомным и лёгким течением заболевания может получать медицинскую помощь на дому. А это значит, что должен быть постоянный канал связи между ними и лечащими врачами. Если для этого необходимо закупить телефоны с сим-картами, вручить их пациентам — значит, надо это сделать», — заявил Евгений Куйвашев.

Накануне источник издания рассказал, что телефоны для пациентов, лечащихся на дому, собирается предоставить компания «Мотив»: пациенту с коронавирусной инфекцией, у которого нет симптомов, будет предложено подписать документ об отказе от госпитализации и находиться на амбулаторном лечении по месту жительства. Если он согласится, ему выдадут мобильный телефон с функцией контроля, каждые три часа на телефон будут звонить по видеосвязи операторы специально созданного колл-центра и спрашивать пациента о самочувствии. Если пациент не ответит, то оператор сообщит об этом в Роспотребнадзор и к заболевшему выедут представители властей и соответствующих органов, чтобы его госпитализировать.

В Свердловской области на сегодня официально подтверждено 1429 случаев коронавируса, из-за инфекции умерли три человека.

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