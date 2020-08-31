Куйвашев продлил ещё на неделю «коронавирусные» ограничения

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 7 сентября «коронавирусные» ограничения. Соответствующий указ был опубликован 31 августа на портале правовой информации.

Согласно документу, режим повышенной готовности, введённый в регионе с 28 марта из-за пандемии коронавируса, продолжает действовать для людей старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания.

В Свердловской области по-прежнему действуют ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий. Ранее Куйвашев подписал указ, в котором говорится, что с 9 сентября в ограниченном режиме смогут вернуться к работе театры, кинотеатры и концертные площадки.