Куйвашев поручил скорректировать «Пятилетку развития» из-за указа Путина

Правительство Свердловской области изменит стратегию социально-экономического развития Среднего Урала и программу «Пятилетка развития» с учётом нового «майского указа» Владимира Путина, заявил на заседании областного кабинета министров первый вице-губернатор Алексей Орлов.

«Губернатор Евгений Владимирович Куйвашев дал поручение: с учётом установок президента оперативно выработать предложения по корректировке стратегии социально-экономического развития региона, нашей программы "Пятилетка развития", других государственных программ и приоритетных проектов», – сказал Алексей Орлов.

По его словам, необходимо сделать всё необходимое, чтобы документы развития Свердловской области в полной мере соответствовали задачам, поставленным главой государства. Президент РФ Напомним, Владимир Путин 7 мая подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Этот документ определил приоритеты внутренней политики государства на долгосрочную перспективу.

В часть нового «майского указа», посвящённую разработке национального проекта в сфере экологии, включён Нижний Тагил.