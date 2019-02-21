Куйвашев поручил министрам найти решение демографической проблемы в регионе

После послания Владимира Путина Федеральному собранию губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал ряд поручений областным министрам, сообщает депаратмент информационной политики главы региона.

Одним из главных поручений стал «поиск новых подходов к решению демографической проблемы, стимулированию рождаемости».

«Мы должны предусмотреть комплекс мер — начиная от повышения общественной значимости отцовства и материнства, укрепления финансовой устойчивости семьи, наличия в шаговой доступности школ, детских садов, детских поликлиник и больниц до стимулирующих финансовых выплат и пособий», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Напомним, накануне одной из ключевых тем послания президента Владимира Путина Федеральному собранию стала поддержка многодетных семей. Путин отметил, что это «ценности поколений, мощный нравственный каркас».