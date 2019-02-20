Путин начал послание Федеральному собранию с мер поддержки многодетных семей

Президент России Владимир Путин в 15-й раз выступил с обращением к Федеральному собранию. Речь президента заслушали члены правительства, сенаторы Совета Федерации, депутаты, главы Верховного и Конституционного судов, губернаторы регионов.

Из-за ремонта в зданиях Кремля глава государства выступил в Гостином Дворе. В прошлом году президент зачитывал обращение в Манеже.

Одной из ключевых тем послания стала поддержка многодетных семей. Путин отметил, что это «ценности поколений, мощный нравственный каркас».

«Это вопрос нашего будущего, общая задача для политических партий, СМИ, религиозных организаций. Россия вошла в сложный демографический период, рождаемость снижается. Но принимать ситуацию нельзя. Мы смогли переломить демографический кризис в начале 2000-х годов. И я убеждён, что мы вновь это сделаем, добьёмся нового прироста населения», — заявил Путин.

Президент предложил с 1 января 2020 года поднять планку социальных выплат до двух прожиточных минимумов членов семьи. Также для многодетных семей будет снижена налоговая нагрузка. Путин также предложил ввести дополнительную меру поддержки на третьего и последующего ребенка: из федерального бюджета можно будет погасить 450 тысяч рублей из ипотечного кредита семьи. Мера будет запущена задним числом — с 1 января 2019 года. Власти должны всё пересчитать и пересмотреть, а если нужно — подкорректировать бюджет.

Кроме того, президент подчеркнул, что до 2021 года нужно решить проблему с яслями. За три года на это должно быть направлено 147 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.