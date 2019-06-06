Куйвашев, ЕВРАЗ и Минприроды подписали соглашение о снижении вредных выбросов в Нижнем Тагиле

На Петербургском международном экономическом форуме заключено трёхстороннее соглашение о снижении вредных выбросов и улучшении экологической ситуации в Нижнем Тагиле. Документ подписан сегодня, 6 июня. Подписи под ним поставили свердловский губернатор Евгений Куйвашев, старший вице-президент по коммерции и развитию бизнеса ЕВРАЗа Алексей Иванов и глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин. Соглашение предусматривает инвестирование в мероприятия по улучшению экологической обстановки в городе со стороны холдинга денежных средств в размере 3,4 млрд рублей.

«Реализация мероприятий будет осуществляться предприятием ЕВРАЗ НТМК, которое инвестирует свыше 3,4 млрд рублей в модернизацию производств, — отметил губернатор Евгений Куйвашев. — Мы со своей стороны обеспечим мониторинг состояния окружающей среды и контроль за достижением планируемых результатов. При необходимости на предприятие будут направлены научно обоснованные рекомендации по корректировке принятых экологических мер. Нам очень важно обеспечить гласность и открытость проводимой работы и её результатов. Поэтому соглашением предусмотрено взаимодействие по вопросам публичного освещения выполнения мероприятий».

В департаменте информполитики региона АН «Между строк» сообщили, что мероприятия, предусмотренные соглашением, планируется реализовать до 2024 года. Это позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в объёме почти 12,5 тыс. тонн.

«ЕВРАЗ придерживается ответственного подхода к использованию природных ресурсов и регулированию воздействия предприятий компании на окружающую среду, жизнь и здоровье сотрудников и жителей городов, в которых мы работаем. В соответствии с целями нацпроекта “Экология” компания наращивает природоохранные инвестиции, участвуя в оздоровлении промышленных центров страны», — отметил старший вице-президент ЕВРАЗа Алексей Иванов.

Напомним, в декабре 2018 года был утверждён комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Нижнем Тагиле. Все они будут осуществляться в рамках федерального проекта «Чистый воздух» (нацпроект «Экология»).