Курс евро впервые с января 2016 года превысил 93 рубля

На открытии торгов на Московской бирже курс евро впервые с 21 января 2016 года превысил 93 рубля, пишет «Интерфакс».

Стоимость европейской валюты достигла 93,01 рубля, курс доллара приближается к отметке в 80 рублей и составляет 79,48 рубля.

Накануне падение рубля прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: по его словам, в Кремле считают, что российская валюта восстановит свои позиции. Он отметил, что «совсем недавнее и давнее прошлое показывает нам, что эта волатильность — двусторонняя», поэтому «за периодами, когда рубль теряет свою силу, наступает период, когда он эту силу восстанавливает».