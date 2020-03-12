Курс доллара на бирже превысил 74 рубля

Курс доллара на открытии торгов 12 марта превысил 74 рубля впервые с марта 2016 года, со ссылкой на данные Московской биржи сообщает «Дождь». Евро прибавил 1,3% и вырос до 83,72 рубля.

Кроме того, на открытии торгов акции «Аэрофлота» обвалились на 7,5% к уровню закрытия предыдущей сессии, достигая отметки в 72 рубля за бумагу. Вскоре акции авиакомпании продолжили падение и торговались на уровне 71,5 рубля.

Накануне курс доллара достиг 73 рублей после объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса. На падение рубля также повлиял развал сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.