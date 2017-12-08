Курс биткоина за сутки вырос на $4 000

Курс биткоина впервые в истории торгов превысил отметку в $18 000, показав рост в 23 %, сообщает электронная криптовалютная площадка CoinMarketCap.

По данным CoinMarketCap, курс биткоина за последние сутки увеличился на $4 000.

Ранее, 6 декабря, курс биткоина в ходе торгов превысил отметку в $13 000, однако на следующий день показал падение более чем в 20%. Капитализация виртуальной валюты сейчас составляет примерно $218 млрд. 29 ноября, биткоин впервые преодолел отметку в $10 000, в начале месяца он стоил лишь $7 000. В январе 2017 года стоимость криптовалюты была примерно в десять раз ниже.