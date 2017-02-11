Курганский облсуд отказал в пересмотре дела Евгении Чудновец

Курганский областной суд отказал в передаче кассационной жалобы адвоката Евгении Чудновец и представления прокуратуры в президиум суда. Напомним, воспитательница из Екатеринбурга была осуждена за репост видео с издательствами над обнажённым ребёнком. Прокуратура Курганской области подала в суд кассационное определение, в котором попросила направить дело Чудновец на новое рассмотрение, на прошлой неделе. Ведомство сделало вывод «о неполноте и необъективности оценки, данной в ходе заседания апелляционной инстанции доводам защиты». Изучив доводы жалобы и представления, суд не нашёл оснований для пересмотра решения, пояснил Znak.com помощник председателя суда Зауралья Василий Шалай.

В августе 2015 года воспитатель екатеринбургского детского сада Евгения Чудновец сделала репост трёхсекундного видеоролика с изображением обнажённого мальчика, снятого вожатыми детского лагеря Катайска. В отношении ребёнка совершались действия сексуального характера. При этом сама Чудновец непосредственно к ролику не имела никакого отношения, а разместила его из-за возмущения происходящим на видео. После этого воспитательница лагеря Татьяна Куршева и вожатый Данил Безбородов получили тюремные сроки. Как писала «Медиазона», в их деле есть много нестыковок.

В ноябре 2016 года Евгению Чудновец приговорили к шести месяцам колонии за распространение материалов порнографического содержания. Прокуратура просила областной суд заменить наказание на исправительные работы, а защита – оправдать воспитательницу, у которой на иждивении находится трёхлетний сын. Приговор был заменён на пять месяцев в колонии. В январе 2017 года женщину поместили в ИК № 6 Нижнего Тагила, где она устроилась на работу в библиотеку.

Дело Евгении Чудновец вызвало широкий общественный резонанс. За воспитательницу вступились депутаты Госдумы, а также уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она заявила, что «дело Евгении имеет все шансы пополнить список особо позорных дел в отношении России». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также высказался о необходимости помиловать Евгению Чудновец. Гражданский муж Чудновец заявил после этого, что Евгения не будет просить помилования, поскольку это означает признание вины и лишение права на реабилитацию, и готова отбыть срок наказания до конца.

Агентство новостей «Между строк»