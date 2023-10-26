Культурно-образовательный центр на Гальянке в Нижнем Тагиле продолжат строить зимой

Депутаты, строители и чиновники обсудили строительство нового культурно-образовательного центра (КОЦ) на Гальянке на комиссии по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительства и землепользования. Образовательное пространство появится в районе ФОК «Уралец» на улице Тагилстроевской. Финансовые средства на строительство заложены в бюджете в рамках соглашения между администрацией города, правительством Свердловской области и компанией ЕВРАЗ. Весной 2023 года Служба заказчика городского хозяйства провела электронный аукцион и заключила контракт с МУП «Тагилдорстрой».

По словам начальника управления городским хозяйством Андрея Лебедева, работы идут согласно графику. Строительство первого детского культурного центра на Гальянке началось в апреле 2023 года. На первом этапе график сдвинулся примерно на месяц из-за обнаруженного строителями скального грунта, на который они наткнулись при прокладке водовода. Как говорит директор МУП «Тагилдострой», непредвиденные работы не повлияют на стоимость проекта.

«Мы укладываемся в рамках непредвиденных работ, пока удорожания нет. Что касается темпов работ, то нас немного подкосила эта скала. Тем не менее для того, чтобы держать этапность, мы начали выполнять теплосети, водоводы, заказали лифты, балки, много средств закинули из своей оборотки, закупили материалы, которые потребуются в будущем», — рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

На данный момент на месте будущего образовательного центра уже залит фундамент. Практически всю зиму строители будут заняты на монолитных работах и строительстве корпусов двух зданий культурно-образовательного центра. Во второй половине зимы они начнут возводить кирпичные стены, уже весной планируют приступить к установке оконных блоков и внутренним работам.

Сейчас начинают строить колонны первого этажа, прокладывают водоводы и канализацию. Сделали наружное подключение к электросетям и постепенно начали закупку оборудования.

«Если возникают какие-то вопросы по проекту, то быстро решаем их с “Тагилгражданпроектом”, они с нами на объекте. В зимний период будем работать с прогревом по бетону и кладке, работы останавливать не будем», — пояснил Васильев.

Общая стоимость контракта составила 452,5 млн рублей. Центр дополнительного образования детей из двух корпусов должен быть готов к 21 ноября 2024 года. Депутаты в свою очередь попросили подрядчика подготовить информацию о выполнении строительных работ относительно графика.

В двух корпусах КОЦ разместятся актёрские студии, музыкальные кружки, творческие мастерские, а также исследовательские лаборатории и научные пространства. Прилегающая территория будет полностью благоустроена и оснащена детскими игровыми и спортивными площадками.