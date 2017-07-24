Куйвашев озвучил имена кандидатов в сенаторы Совета Федерации

Сегодня, 26 июля, врио главы Свердловской области Евгений Куйвашев сдал в избирком региона подписи муниципальных депутатов, необходимые для официальной регистрации в качестве кандидата в губернаторы. Для прохождения муниципального фильтра ему, как и другим претендентам, необходимо было собрать минимум 126 подписей.

«Меня поддержали в 90 муниципалитетах Свердловской области. В избирком нужно было представить максимум 132 подписи. Это требование соблюдено. В списке 113 депутатов городских округов и муниципальных районов, а также 19 представителей городских и сельских поселений», – цитирует Znak.com Евгения Куйвашева, выдвинутого на выборы губернатора от «Единой России».

Также Евгений Куйвашев сообщил фамилии кандидатов в сенаторы Совета Федерации РФ. Ими стали действующий сенатор Совфеда Эдуард Россель, лидер свердловских единороссов Виктор Шептий и глава исполкома реготделения «Общероссийского народного фронта» Жанна Рябцева.

«Кто из них станет сенатором, я смогу объявить, когда избирательная комиссия официально опубликует результаты выборов», – сказал врио губернатора.

Выборы свердловского губернатора назначены на 10 сентября 2017 года. Подписи для прохождения муниципального фильтра в облизбирком уже сдали депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат думы Екатеринбурга Дмитрий Сергин («Российская партия пенсионеров за справедливость»), управляющий директор ПАО «Плюс банк» Алексей Парфёнов (КПРФ), депутат Заксобрания Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») и политтехнолог Константин Киселёв. Легкоатлетка из Нижнего Тагила олимпийская чемпионка Олеся Красномовец сегодня направила в облизбирком заявление о снятии своей кандидатуры с выборов губернатора Свердловской области, так как ей не удалось собрать необходимое количество подписей. Оставшиеся кандидаты (Евгений Ройзман, Виктор Костромин, Иван Волков и Олег Сотников) фильтр, скорее всего, тоже не пройдут.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: сайт избирательной комиссии Свердловской области