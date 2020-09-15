«Кто-то баловался». В Нижнем Тагиле накануне запуска отопительного сезона из-под земли вырвался гейзер с кипятком (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле перед стартом отопительного сезон из-под земли начать бить фонтан горячей воды. Коммунальное ЧП случилось днём 14 сентября возле дома № 3 по улице Зари на Вагонке. Видео «гейзера» было опубликовано в паблике «ЧП Нижний Тагил» во «ВКонтакте». Оказалось, что ремонтные работы на данной теплотрассе были закончены к июню, но с некоторыми проблемами «Горэнерго-НТ» пока так и не удалось разобраться. Об этом АН «Между строк» рассказал замглавы администрации Дзержинского района Дмитрий Камешков.

«Вчера там кто-то баловался, открыл задвижку, — сообщил Камешков. — Когда на место приехали сотрудники “Горэнерго-НТ”, там уже всё нормально было. Сейчас там открыта камера, специалисты выясняют причину постоянного поступления воды. Они в этом году теплотрассу меняли, закончили где-то в июне. Камеру оставили открытой, потому что туда постоянно поступала вода, теплотрасса находилась в воде. Думали, что она от “Водоканала” идёт, но анализы не подтвердили наличие холодной воды на данном участке. Поэтому теперь “Горэнерго” будет вскрывать свои сети, искать источник поступления воды. С этим пока есть проблема. Но завтра они планируют уже давать отопление».

Напомним, в этом году отопительный сезон стартует в Нижнем Тагиле с 15 сентября. Тепло начнёт поступать в квартиры тагильчан и здания социальных учреждений города постепенно. В первую очередь будут подключаться соцобъекты, в том числе больницы, школы и детские сады. На подготовку к отопительному сезону было выделено полмиллиарда рублей.

Если у вас возникли проблемы с отоплением, необходимо обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефонам: 8 (3435) 25-78-83, 25-78-92 и 112.