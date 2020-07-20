Ксения Собчак выпустила фильм о скандальном схиигумене Сергии, в котором снялась бывшая прихожанка из Нижнего Тагила

Телеведущая Ксения Собчак выпустила фильм «Монастырь особого назначения» про Среднеуральский женский монастырь и опального схиигумена Сергия (Николая Романова), видеоролик доступен на YouTube-канале ведущей. В аннотации фильма на YouTube Собчак обещает рассказать про насилие над детьми в монастыре, идеи Сергия о чипировании и о том, кто стоит за священником.

Фильм длится чуть больше двух часов, большая его часть посвящена насилию над воспитанниками в монастыре, а главным героем является бывшая ученица Сергия Христина Самушкина из Нижнего Тагила.

Кроме того, в фильме рассказывается о нападении на съёмочную группу Собчак в монастыре во время работы над лентой. Напомним, ранее телеведущая опубликовала видеозапись потасовки в Среднеуральском женском монастыре, на которой видно, что монахи действительно применяли силу к съёмочной группе: одна из монахинь напала на Собчак и схватила её за кофту, после чего журналистка упала, а режиссёра фильма Сергея Ерженкова охранники монастыря повалили на землю и отобрали видеокамеру. После инцидента Собчак потребовала у Следственного комитета возбудить уголовное дело по факту потасовки.

Напомним, в мае, после высказываний схиигумена Сергия о коронавирусе и критике церковных властей, Екатеринбургская епархия временно отстранила священника от проведения церковных таинств и служб. Схиигумену поручили отправиться в скит, но он при поддержке казаков захватил основанный им Среднеуральский женский монастырь.

3 июля Сергия лишили сана схиигумена. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл обвинил его в тщеславии и заявил, что его проповеди полны «глупостей, клеветы и лжи».

Кроме того, суд Верхней Пышмы назначил схиигумену Сергию штраф в размере 90 тысяч рублей за отрицание коронавируса.