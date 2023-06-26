«Крыша выкрашена грунтовкой, это промежуточный этап». Ярко-жёлтая крыша Верхних провиантских складов Нижнего Тагила удивила горожан

Ярко-жёлтая крыша Верхних провиантских складов Нижнего Тагила удивила и возмутила многих горожан, её бдительные жители заметили ещё в субботу, 24 июня. Выяснилось, что причиной возмущения стала грунтовка по металлу, которая позднее будет закрашена, о чём наблюдательные тагильчане, выражавшие своё недовольство, конечно же не знали. В здании располагается музей природы и охраны окружающей среды и сейчас рабочие приступили к ремонту кровли.

«Я подумал, что меня сложно удивить неоднозначными решениями в городском управлении, но такое вопиющее цветовое решение крыши удивить смогло», — поделился эмоциями с АН «Между строк» тагильчанин Вадим.

Как сообщили в музее, средства на ремонт кровли были выделены муниципалитетом. В ближайшее время на крыше провиантских складов сделают изоляцию всех стыков, чтобы она не пропускала воду, и затем приступят к покраске.

«Сейчас в музее идут долгожданные ремонтные работы, которые планировались очень давно. Крыша выкрашена жёлтой грунтовкой, это промежуточный этап. В дальнейшем кровля будет нормального естественного цвета оцинкованного железа, но это будет чуть позже. Сейчас грунтовка должна высохнуть», — рассказала АН «Между строк» начальник отдела по объектам культурного наследия и землепользованию Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Елена Штафетова.