«Крым вернули — Брэдлика вернём», «Потерялся медведь, на балалайку не откликается»: российские пользователи Instagram превратили аккаунт Леди Гаги в «выделенный славянский интернет»

Пользователи Instagram из России устроили флэшмоб в аккаунте певицы Леди Гаги: сначала пользователи обвиняли Гагу в расколе пары актёра Брэдли Купера и российской модели Ирины Шейк, а позже в комментариях к фотографиям начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на абсолютно любые жизненные ситуации.

Поводом для этого стали слухи о романе актёра с американской исполнительницей. Причём под последними постами певицы объединились комментаторы со всего постсоветского пространства.

«Гага, забирай Петросяна, он уже развёлся!» — предложила natalya_zagoro4ka.

«Не спешите выбрасывать банановую кожуру. Порежьте её острым ножом на тонкие длинные полоски. Полоски аккуратно разложите на газете и два часа подержите под солнечными лучами. После этого накройте марлей, уберите в тёмное прохладное место и оставьте там на три-четыре дня. Высохшие полоски сложите вместе и проверните через мясорубку. Затем истолките в ступке до состояния однородного мелкого порошка. В таком виде кожура не займёт много места в вашем мусорном ведре», — поделилась fraputelli.

Многие в комментариях пытались познакомиться, предложить свои услуги, продать что-то или просто предупреждали о плохой погоде или пробках.

«На МКАДе 51-км. Большая пробка, лучше объехать», — написал пользователь @edgar_galiullin.

«Да что ж такое-то?? Я весь день слышала, что Гагу в комментах осудили массово, зашла почитать. За 7 минут нахождения: заскринила 3 рецепта, нашла пару игр, напела песенку и разбудила кота хохотом. Сейчас куплю косметики у представителей, ну или машину, и можно спать. За Россию спокойна», — написала aleksundria.

В акции также поучаствовали российские знаменитости.

«Харламов, перезвони мне!» — написал под одной из фотографий шоумен Гарик Мартиросян.

«Матерь божья! Да тут возмущённых людей больше, чем на митинге в Москве. Не оппозиция, а брошенная баба — вот что может сплотить русский народ)», — удивился юморист Денис Косяков.

Также были и те, кто просил Леди Гагу вернуть Купера в семью, а вместо него выбрать актёра Алексея Панина или стилиста Сергея Зверева.

В Екатеринбурге также решили поддержать Ирину Шейк: в старейшем коктейльном баре будут бесплатно наливать тем, кто захочет посочувствовать модели, пишет портал momenty.org. Акцию сопроводят хитом Ирины Аллегровой «Угонщица». Чтобы получить напиток, нужно обратиться к бармену со словами: «Хочу выпить за Ирину». При этом в баре будет останавливаться музыка, все гости будут поднимать бокалы за Шейк под песню Аллегровой.

«Обычно в нашем баре играет исключительно некоммерческая музыка без попсы, но для нашей родной Ирины мы готовы сделать исключение», — поделился арт-директор Old Fashioned Bar Сергей Буйнов.

7 июня стало известно, что Купер и российская модель Ирина Шейк, с которой он состоял в отношениях около четырёх лет, расстались. По данным СМИ, её место заняла снявшаяся в фильме «Звезда родилась» с Купером Леди Гага, которая уже переехала в дом актёра в Нью-Йорке, где занимается интерьером и даже заказала новую мебель.