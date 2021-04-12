«Кругом грязь». В отремонтированную школу № 85 на Красном Камне дети ходят через «полосу препятствий»

В этом году на Красном Камне открыли после масштабной реконструкции школу № 85. Сейчас здание учебного заведения полностью обновлено, а на его территории появилось футбольное поле. Но, по мнению местных жителей, при благоустройстве прилегающей территории строителями были допущены недоработки.

По словам местной жительницы Натальи Коревиной, вокруг нового забора теперь лежат старые сломанные деревья. Часть убрали, а половину не тронули. Одни дети ходят через гаражи, другие — по грязи. Удобно заходить только с улицы Мира.

«На территории школы, конечно, всё красиво сделали. Но как детям, которые живут на улицах Красной и Пархоменко, проходить к школе? Забор теперь глухой. С одной стороны от него — детский сад, с другой — гаражи. Раньше был сквозной проход вдоль садика и школьного двора. Теперь его нет, детям приходится много обходить. А кругом грязь, кроме центрального фасада. А вдоль забора на камнях играют дети», — рассказывает тагильчанка Наталья Коревина.

В мэрии Нижнего Тагила АН «Между строк» объяснили, что груда камней, лежащих вдоль забора, — это подсыпка для подпорной стенки. Она осталась после проведения строительных работ. После ремонта территорию школы полностью огородили забором, как того требуют нормы СанПиН. А для безопасности детей сквозного прохода в ограждении быть не должно. Но проблема, что школьникам не со всех сторон удобно пройти к школе, остаётся.

«За забором только эта куча, до конца недели её разровняют. Строительного мусора за территорией школы нет. Для детей предусмотрен один вход в школу, к нему есть асфальтированные тротуары. Дети могут спокойно передвигаться по ним. Сам двор не очень благоустроен, но это уже вопрос к УК и собственникам», — прокомментировали в пресс-службе мэрии.

До конца этой недели ЗАО «Стройкомплекс», которое осуществляло ремонт школы, должно убрать груду камней, заверили в мэрии.