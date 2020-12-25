«Кресла танцам не помеха!» В драматическом театре состоялась первая новогодняя ёлка в антикоронавирусном формате (ФОТО)

В Нижнетагильском драматическом театре сегодня, 25 декабря, стартовала новогодняя кампания. В этом году из-за пандемии коронавируса она проходит без традиционной интермедии у ёлки в фойе, зато маленькие зрители смогут погулять по сказочному лабиринту, посмотреть мультфильмы и прокатиться с горки, организованной на одной из театральных лестниц.

В двух фойе театра на первом этаже расположились фотозоны, в которых можно посидеть и послушать сказы Бажова. На втором этаже коллектив театра создал настоящий парк аттракционов — с горкой, лабиринтом, говорящим снеговиком и, конечно, нарядной ёлочкой.

«У нас раньше была на втором этаже только ёлочка, но в этом году обстоятельства сложились так, что нужно было придумать что-то новое. Это вынужденная ситуация, но результат нам нравится. Мы разбили театр на фотозоны. Концепцию придумали за один день, а всё это сотворили за четыре дня. Неверно, говорить о том, что дети привыкли к 3D, что они сидят в интернете и их сложно удивить, не стоит. Удивить можно обыкновенным — просто включить мультфильм в театре, и это интересным оказывается. Даже говорящий Снеговик — придумка далеко не новая, но она работает», — говорит худрук театра Игорь Булыгин.

В эту новогоднюю кампанию драматический театр отказался от выпуска новой сказки. Дети увидят спектакли из репертуара театра: «Снежная королева» (0+), «Щелкунчик» (0+), «Волшебная лампа Аладдина» (6+), «Бременские музыканты» (0+) и «Летучий корабль» (0+). Билеты на новогодние представления можно приобрести в кассах театра, там же можно уточнить, в какие дни идёт конкретная сказка.

Перед сказкой ребят ждёт 15-минутная интермедия в зрительном зале: вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой они будут наряжать ёлочку, отгадывать загадки, петь и танцевать. По словам Деда Мороза, «кресла танцам не помеха» и праздничное настроение обязательно будет и у маленьких зрителей, и у их родителей.