Крещенскую купель в Нижнем Тагиле оборудуют на городском пруду у клуба моржей

В Нижнем Тагиле оборудуют единственную крещенскую купель в акватории Нижнетагильского пруда, возле клуба моржей. Деревянный короб для купели уже смонтирован. Приёмка объекта назначена на 17 января, сообщили в пресс-службе мэрии.

В Крещение, 19 января, купель будет открыта с 9:00 до 22:00. Для удобства верующих возле проруби оборудуют специальный пункт обогрева, установят дополнительные осветительные прожекторы и уложат настил до места купания. Основной наплыв тагильчан ожидается в воскресенье после окончания церковного богослужения в православных храмах.

Безопасность будут обеспечивать спасатели, водолазы и бригады скорой медицинской помощи. Сотрудники полиции будут следить за тем, чтобы основная масса посетителей находилась на берегу, а спуск купающихся к проруби проходил по очереди. Также для контроля за оперативной обстановкой привлекут спецтехнику — машину на базе Ford, оснащённую камерами видеонаблюдения.

По поручению вице-мэра по социальной политике Валерия Сурова коммунальщики заранее почистят от снега ближайшие парковки и улицы, также обработают противогололёдной смесью спуск к пляжу.

Отметим, что доподлинно неизвестно, когда появилась традиция окунаться в Крещение в ледяную прорубь. Как ранее рассказал АН «Между строк» духовник православной гимназии Алексей Бессонов, в книге дьякона Павла Алеппского «Путешествие антиохийского патриарха Макария в Москву в середине XVII века» подробно описывается, как люди крестным ходом шли из храма к купели и черпали из неё воду, обливали ею лошадей. Сами верующие в освящённой воде не купались.

Церковнослужители не советует подвергать организм такому стрессу. Но если вы решитесь окунуться в ледяную воду, священники советуют подготовиться: получить благословение, а перед самим купанием прочитать евангельский отрывок. И никогда не входить в освящённую воду нетрезвым.