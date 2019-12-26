Кремль заявил об отсутствии решения об освобождении малоимущих от налогов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений по поводу освобождении малоимущих от налогов пока не принято, пишет РИА Новости.

«Предметных таких разговоров или решений на этот счёт не существует. Что касается обсуждения различных сценариев, вариантов, они ведутся на постоянной основе», — сказал Песков.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на нескольких федеральных чиновников сообщили, что власти серьёзно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума. По словам источников издания, соответствующие совещания проходили у руководителя администрации президента Антона Вайно, были консультации и в правительстве.

О том, что власти могут обсудить отмену НДФЛ для малоимущих, в апреле рассказали в российской трёхсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. Премьер-министр Дмитрий Медведев в ноябре говорил, что идея отмены НДФЛ для россиян с низкими доходами прорабатывается, но эта тема очень чувствительна.