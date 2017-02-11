Сегодня: Ср, 15 Февраля, 2017 | USD 56.77 руб. 2.23   EUR 60.02 руб. 3.98   | -10 °C
15 Фев 2017 15:21 | Метки: Новости, политика

Кремль прокомментировал позицию Белого дома по Крыму

Россия не будет обсуждать тему возвращения Крыма Украине, в том числе с США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. 

Отвечая на вопрос о том, как повлияет на отношения Москвы и Вашингтона заявление пресс-секретаря Белого дома, что президент США Дональд Трамп «дал ясно понять, что ожидает возвращения Крыма в состав Украины», Песков отметил, что дискуссии по этому вопросу невозможны.

«Что касается возвращения Крыма, то эта тема не будет обсуждаться, ибо она не может обсуждаться. Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с зарубежными партнёрами»,  сказал он.

Песков отметил, что президент России «весьма терпеливо и последовательно» разъясняет своим партнёрам и собеседникам причины, которые привели к тому, что жители Крыма приняли решение искать защиту у России и стать её частью, «рассказывает историю переворота на Украине, который во многом спонсировался из-за рубежа».

Он добавил, что Москва «на самых различных уровнях продолжит последовательно и развёрнуто доносить свою аргументацию до наших партнёров, в том числе до партнёров в Вашингтоне».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что заявления Белого дома США о возвращении Крыма Украине противоречат предвыборным обещаниям Дональда Трампа.

«Дождёмся прямых слов президента США. И вообще необходимо исходить из исполнения предвыборных программ»,  заявил Володин утром 15 февраля на заседании Госдумы.

Он напомнил, что Трамп в ходе предвыборной кампании обещал выстроить отношения с Россией.

«Крым  это часть России. Любые разговоры, кто ведёт в отношении отчуждения нашей территории… это посягательство на нашу целостность, на нашу территорию»,  сказал Володин.

Спикер также призвал не реагировать на то, что «какой-то там пресс-секретарь что-то сказал».

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп «очень ясно дал понять, что он ждёт от правительства России деэскалации насилия в Украине и возвращения Крыма». Он добавил, что предыдущая администрация Барака Обамы «позволила России захватить Крым». 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • Кремль прокомментировал позицию Белого дома по Крыму

Рекомендуемые новости:

64x64
11.Фев.17 19:05 | Комментарии: 0

Проспект Строителей: от неугожей Кочковатки до мечты о «Макдональдсе»

64x64
10.Фев.17 17:50 | Комментарии: 0

Индульгенция для должников, или Как законно защитить себя от коллекторов

64x64
10.Фев.17 16:56 | Комментарии: 0

Похитивший телефон у журналиста АН «Между строк» бизнесмен Евгений Рутковский объявлен в розыск

Лента новостей

Депутата Милонова уличили в покупке «санкционки». «Свежая форель очень хорошая в Финляндии. Что в этом такого?» Депутата Милонова уличили в покупке «санкционки». «Свежая форель очень хорошая в Финляндии. Что в этом такого?»
15.02.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле готовят революцию с двойниками Ленина и под песни Шнура В Нижнем Тагиле готовят революцию с двойниками Ленина и под песни Шнура
15.02.2017 | Комментарии: 0
Следователи отправили в суд дело «ловца покемонов» Руслана Соколовского Следователи отправили в суд дело «ловца покемонов» Руслана Соколовского
15.02.2017 | Комментарии: 0
Роспотребназдор посчитал людей, живущих в санитарно-охранных зонах тагильских заводов. «Необходимо защитить наиболее уязвимые группы граждан – детей и беременных женщин» Роспотребназдор посчитал людей, живущих в санитарно-охранных зонах тагильских заводов. «Необходимо защитить наиболее уязвимые группы граждан – детей и беременных женщин»
15.02.2017 | Комментарии: 0
Экс-глава ФТС объявил о готовности «мыть туалеты» Экс-глава ФТС объявил о готовности «мыть туалеты»
15.02.2017 | Комментарии: 0
Петербургские депутаты переименуют городской округ из-за оппозиционной партии Петербургские депутаты переименуют городской округ из-за оппозиционной партии
15.02.2017 | Комментарии: 0
Правительство не поддержало запрет на обучение детей чиновников за рубежом Правительство не поддержало запрет на обучение детей чиновников за рубежом
15.02.2017 | Комментарии: 0
Любовь россиян к Сталину достигла исторического максимума за 16 лет Любовь россиян к Сталину достигла исторического максимума за 16 лет
15.02.2017 | Комментарии: 0
Кремль прокомментировал позицию Белого дома по Крыму Кремль прокомментировал позицию Белого дома по Крыму
15.02.2017 | Комментарии: 0
Курганский облсуд отказал в пересмотре дела Евгении Чудновец Курганский облсуд отказал в пересмотре дела Евгении Чудновец
15.02.2017 | Комментарии: 0

В Нижнем Тагиле после ДТП перевернулась иномарка (ВИДЕО)

Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО)


«Я понял, что компромиссы с чиновниками невозможны». Владелец киосков «Спортлото» подал в суд на мэрию Нижнего Тагила «Я понял, что компромиссы с чиновниками невозможны». Владелец киосков «Спортлото» подал в суд на мэрию Нижнего Тагила
15.02.2017 | Комментарии: 0
75% акций Свердловской киностудии выставили на продажу 75% акций Свердловской киностудии выставили на продажу
15.02.2017 | Комментарии: 0
Забайкальский чиновник назвал Керченский мост причиной заморозки строительства новых дорог в России Забайкальский чиновник назвал Керченский мост причиной заморозки строительства новых дорог в России
15.02.2017 | Комментарии: 0
Курс доллара на Московской бирже упал ниже 57 рублей Курс доллара на Московской бирже упал ниже 57 рублей
15.02.2017 | Комментарии: 0
ФАС начнет контролировать целевые показатели РЖД ФАС начнет контролировать целевые показатели РЖД
15.02.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле безработная женщина ограбила пенсионера В Нижнем Тагиле безработная женщина ограбила пенсионера
15.02.2017 | Комментарии: 0
Росздравнадзор обнаружил нехватку лекарств для ВИЧ-инфицированных в 20 регионах Росздравнадзор обнаружил нехватку лекарств для ВИЧ-инфицированных в 20 регионах
15.02.2017 | Комментарии: 0
Глава Карелии Худилайнен объявил об отставке Глава Карелии Худилайнен объявил об отставке
15.02.2017 | Комментарии: 0
Правительство утвердило трёхлетний план приватизации Правительство утвердило трёхлетний план приватизации
15.02.2017 | Комментарии: 0
Под Нижним Тагилом началась внезапная проверка стратегической ракетной части Под Нижним Тагилом началась внезапная проверка стратегической ракетной части
15.02.2017 | Комментарии: 0
Экс-депутату Госдумы Вороненкову предъявили заочное обвинение в мошенничестве Экс-депутату Госдумы Вороненкову предъявили заочное обвинение в мошенничестве
15.02.2017 | Комментарии: 0
Администрация Трампа надеется на возвращение Крыма Украине Администрация Трампа надеется на возвращение Крыма Украине
15.02.2017 | Комментарии: 0
Минэкономразвития и Минфин договорились повысить НДС Минэкономразвития и Минфин договорились повысить НДС
15.02.2017 | Комментарии: 0
Следственный комитет проверит сообщения о нападениях собак на детей в Нижнем Тагиле Следственный комитет проверит сообщения о нападениях собак на детей в Нижнем Тагиле
14.02.2017 | Комментарии: 0
Столкновение двух автомобилей на Южном подъезде к Нижнему Тагилу попало на видео Столкновение двух автомобилей на Южном подъезде к Нижнему Тагилу попало на видео
14.02.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости