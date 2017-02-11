Кремль прокомментировал позицию Белого дома по Крыму

Россия не будет обсуждать тему возвращения Крыма Украине, в том числе с США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, как повлияет на отношения Москвы и Вашингтона заявление пресс-секретаря Белого дома, что президент США Дональд Трамп «дал ясно понять, что ожидает возвращения Крыма в состав Украины», Песков отметил, что дискуссии по этому вопросу невозможны.

«Что касается возвращения Крыма, то эта тема не будет обсуждаться, ибо она не может обсуждаться. Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с зарубежными партнёрами», – сказал он.

Песков отметил, что президент России «весьма терпеливо и последовательно» разъясняет своим партнёрам и собеседникам причины, которые привели к тому, что жители Крыма приняли решение искать защиту у России и стать её частью, «рассказывает историю переворота на Украине, который во многом спонсировался из-за рубежа».

Он добавил, что Москва «на самых различных уровнях продолжит последовательно и развёрнуто доносить свою аргументацию до наших партнёров, в том числе до партнёров в Вашингтоне».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что заявления Белого дома США о возвращении Крыма Украине противоречат предвыборным обещаниям Дональда Трампа.

«Дождёмся прямых слов президента США. И вообще необходимо исходить из исполнения предвыборных программ», – заявил Володин утром 15 февраля на заседании Госдумы.

Он напомнил, что Трамп в ходе предвыборной кампании обещал выстроить отношения с Россией.

«Крым – это часть России. Любые разговоры, кто ведёт в отношении отчуждения нашей территории… это посягательство на нашу целостность, на нашу территорию», – сказал Володин.

Спикер также призвал не реагировать на то, что «какой-то там пресс-секретарь что-то сказал».

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп «очень ясно дал понять, что он ждёт от правительства России деэскалации насилия в Украине и возвращения Крыма». Он добавил, что предыдущая администрация Барака Обамы «позволила России захватить Крым».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС