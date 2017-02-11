Администрация Трампа надеется на возвращение Крыма Украине

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что Россия вернёт Крым Украине, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, пишет РИА Новости. По словам Спайсера, возвращение Крыма сможет переломить ситуацию в Украине.

«Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займётся деэскалацией насилия в Украине и вернёт Крым», — сказал представитель Белого дома на брифинге.

При этом американский президент, «в отличие от предыдущей администрации», хочет поладить с Россией, «чтобы мы могли решать многие проблемы, с которыми сталкиваемся, включая "Исламское государство" (группировка запрещена в России)», уверен пресс-секретарь Трампа. Также Спайсер подчеркнул, что нынешняя стратегия США по антироссийским санкциям остаётся неизменной.

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко позитивно оценил заявление Белого дома по Крыму.

«Хорошее заявление представителя Белого дома. Россия должна вернуть Крым Украине», — написал Цеголко в Twitter.

По мнению главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова, заявление Белого дома о «возвращении» Крыма может быть связано с желанием администрации президента «приглушить» недовольство американского истеблишмента Трампом из-за его якобы пророссийской позиции. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников также связывает заявление Спайсера с давлением, которое оказывается на американского президента.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведённого после госпереворота в Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договорённостей, поскольку Россия не является стороной конфликта и субъектом соглашений по урегулированию ситуации в Украине.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Associated Press