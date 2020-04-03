Кремль посоветовал бизнесу пользоваться существующими мерами поддержки

В Кремле следят за изменением экономической ситуации в стране и в курсе самих пессимистических сценариев, озвученных аналитиками, сообщил «Коммерсантъ FM» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, обстановка сейчас «непростая и беспрецедентная». На вопрос, что делать бизнесу до конца этого месяца, объявленного нерабочим, Песков ответил, что предпринимателям следует «пользоваться мерами поддержки, которые есть сейчас».

«Разумеется, правительство мониторит ситуацию не то что ежедневно, а ежечасно. И в зависимости от того, как она будет развиваться, будет уже дальше выстраиваться сценарий мер поддержки», — сказал Песков.

Вопрос о плане действий властей в случае массового закрытия предприятий Дмитрий Песков переадресовал в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом и в правительство. Ранее Торгово-промышленная палата прогнозировала разорение 3 млн предпринимателей и потерю работы 9 млн человек.

Дмитрий Песков также ответил, почему во втором обращении к гражданам Владимир Путин не поднял вопрос о дополнительных мерах поддержки предпринимательству.

«Потому что неделю тому назад был озвучен пакет мер по поддержке бизнеса. В течение нескольких дней эта инициатива была формализована, оформлена законодательно и документально. Сейчас появилась возможность использовать де-факто и де-юре этот набор мер», — сказал он.

Песков добавил, что дополнительные меры поддержки малому и среднему бизнесу будут приниматься в зависимости от результатов первого пакета помощи.

«Сначала нужно проанализировать, насколько эффективен тот набор мер, который только буквально накануне стал реализовываться, согласитесь, что это логично», — добавил он.

Накануне, 2 апреля, в условиях пандемии коронавируса Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим с сохранением зарплаты. В большинстве регионов введён режим самоизоляции и повышенной готовности. По последним данным, в стране подтверждено более 4,1 тысячи случаев заражения.

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