Кремль пока решил не сокращать массовые мероприятия в честь Дня Победы

Кремль пока не планирует сокращать масштаб массовых мероприятий по случаю празднования Дня Победы 9 мая 2020 года, сообщил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По-прежнему пока никаких планов [сокращать массовые мероприятия] нет. Будем смотреть по ситуации, но пока подготовка идёт своим чередом», — сказал представитель Кремля.

О том, что подготовка к празднованию 9 Мая идёт своим чередом, Песков также говорил 10 марта — тогда он напомнил, что в России работает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, и охарактеризовал обстановку в стране как «более благоприятную», чем в мире.

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин из-за коронавируса подписал указ о запрете проведения в столице спортивных мероприятий, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий, в случае если число их участников превышает 5 тысяч. Запрет будет действовать в течение месяца.

11 марта ВОЗ признала ситуацию с распространением коронавируса в мире пандемией. В тот же день оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России порекомендовал чиновникам отменить заграничные командировки, за исключением неотложных поездок, а публичные мероприятия в России проводить в видеоформате или без зрителей.