Кремль обвинил в появлении очередей в метро из-за проверки пропусков самих жителей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что длинные очереди на входе в метро сегодня утром были вызваны «недисциплинированностью» москвичей, пишет Znak.com.

«Система здравоохранения Москвы столкнулась с наибольшей нагрузкой. К сожалению, москвичи и гости столицы не проявили должной дисциплинированности по соблюдению режима самоизоляции. И только это вынудило власти города ввести пропуска. Ситуация очевидная! Делать какие-то выводы и спешить с выводами на основе первого утра, как эти пропуска заработали, считаем неправильным. Возможно ли трудности? Да, возможны. Но проблема в недисциплинированности», — отметил Песков.

Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле не считают, что полицейские, которые сегодня на входе в метро проверяли пропуска у москвичей, должны понести какое-то наказание.

Напомним, пропуска для перемещения граждан по Москве и области на фоне пандемии коронавируса начали выдавать 13 апреля, с 15 апреля они стали обязательными для тех, кто передвигается на личном и общественном транспорте, в том числе на такси. Пропуска выдаются в электронном виде и представляют собой набор букв и цифр. Сегодня на въездах в Москву образовались пробки, а на входах в метро появились огромные очереди. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти подумают о том, чтобы внедрить автоматизированный контроль пропускного режима, внедрённого в столице с сегодняшнего дня.

«Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично. Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей. Очереди устранены. Работа нормализована. Но в дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать», — сообщил Собянин.

К настоящему моменту в России коронавирус официально подтверждён у 24,5 тысячи человек. Президент Владимир Путин объявил нерабочий режим в стране до 30 апреля. В регионах введены режимы самоизоляции, гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением неотложных поводов.

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