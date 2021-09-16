«Красу Росгвардии» из Екатеринбурга восстановят на службе после увольнения

«Краса Росгвардии» Анна Храмцова, работавшая в управлении ведомства по Свердловской области, будет восстановлена на службе после скандального увольнения, сообщил «Комсомольской правде» адвокат Храмцовой Николай Никитин.

Он отметил, что Храмцова должна получить от Росгвардии около 250 тысяч рублей за незаконное увольнение. Сама Храмцова заявила, что её уволили из-за интриг, существовавших внутри ведомства, других причин увольнения она не усматривает.

Напомним, победительницу ведомственного конкурса красоты «Краса Росгвардии» уволили в конце 2020 года. Сама сотрудница была не согласна с таким решением руководства и подала в суд с требованием восстановить её в должности и выплатить ей компенсацию в миллион рублей.