КПРФ выдвинула Павла Грудинина в президенты России

КПРФ выдвинула кандидатом в президенты РФ беспартийного 57-летнего директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Решение было принято 23 декабря на 17-м съезде партии по итогам тайного голосования, пишет РБК. За кандидатуру Грудинина проголосовали 303 делегата съезда, против – 11 человек.

Ранее коммунисты единогласно поддержали предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова включить в бюллетень безальтернативную кандидатуру Грудинина как кандидата в президенты от партии. Сам Зюганов решил возглавить Высший государственный совет народно-патриотических сил и штаб избирательной кампании. В преддверии голосования он представил программу, с которой кандидат от КПРФ пойдёт на президентские выборы. Программа называется «10 шагов к достойной жизни».

КПРФ, как парламентской партии, на президентских выборах не нужно собирать подписи. Кандидаты от партии занимали второе место на всех выборах президента России. Четырежды этим кандидатом был Геннадий Зюганов, в 2004 году от партии выдвигался Николай Харитонов, в 1991 году на выборах президента РСФСР второе место занял кандидат от КПСС Николай Рыжков.